Ein 54-jähriger Radler ist in Mannheim von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er am frühen Mittwochabend plötzlich auf die Schienen gefahren. Der Zusammenprall war so heftig, dass der Radler stürzte und mit dem Kopf aufschlug. Er kam mit Blaulicht in die Klinik.