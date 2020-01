Ein Fußgänger ist in Stuttgart-Bad Cannstatt von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 51-Jährige am Donnerstagabend beim Überqueren eines Bahnübergangs an der Haltestelle Gnesener Straße die Bahn übersehen haben, wie die Polizei mitteilte. Durch den Unfall war der Straßenbahnverkehr rund eine Stunde unterbrochen.

Pressemitteilung