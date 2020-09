Von Deutsche Presse-Agentur

Serena Williams hat nach einem souveränen Auftritt in 93 Minuten die dritte Runde der US Open erreicht. Zwei Tage nach dem Rekordsieg gegen ihre Landsfrau Kristie Ahn setzte sich die 38 Jahre alte Tennisspielerin aus den USA gegen die Russin Margarita Gasparjan mit 6:2, 6:4 durch.

Mit ihrem 102. Sieg bei dem Grand-Slam-Event hatte Williams in der Turnier-Statistik Chris Evert überholt, die in der Geschichte des Profitennis 101 Matches in New York gewann.