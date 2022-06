Stirbt der Dialekt aus? Landesweit Grundschüler befragt

Jungen und Mädchen in Baden-Württemberg sprechen kaum noch Dialekt. „Ihr Sprachalltag liegt heute zwischen Dialekt und Standardsprache“, heißt es bei der Tübinger Arbeitsstelle „Sprache in Südwestdeutschland“. Landesweit sind für eine Studie Grundschülerinnen und Grundschüler der 1. und 2. Klasse sowie deren Lehrkräfte befragt worden. Die Ergebnisse sollen am Montag (11.00) in Tübingen präsentiert werden. Die Studie war Teil der Dialektinitiative des Landes, für die Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor vier Jahren den Startschuss gegeben hatte.

Die Ergebnisse der Befragung werden von Hubert Klausmann vom Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft Tübingen vorgestellt. Er erforscht seit über 30 Jahren Mundarten im süddeutschen Raum.

In Baden-Württemberg gibt es nach Meinung der Sprachexperten zwei Groß-Dialekte: Fränkisch im nördlichen Drittel und Alemannisch in den südlichen zwei Dritteln. Sie teilen sich jeweils in Untergruppen, diese fächern sich wiederum in viele regionale Mundartformen auf.

