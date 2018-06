Stinkende Schönheit: Stuttgart wartet auf Titanwurz-Blüte

Von Birgit Kölgen

Der Mensch an sich liebt ja die Bequemlichkeit. Auch ich sitze am Morgen gerne etwas länger im Pyjama auf dem Sofa, um die Zeitung zu lesen, und manchmal gehe ich gerade so in mein Home-Office. Eine verzeihliche Nachlässigkeit, mag sein, aber damit fängt das Problem schon an. Während unser vergötterter Großschriftsteller Thomas Mann zeitlebens mit Schlips und Kragen am Schreibtisch saß und die Conte-nance auch in Krisen wahrte, bin ich zu faul und hoffe nur, dass der Postbote nicht gleich klingelt.