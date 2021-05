Stindl zurück in der Startelf: VfB wieder mit Keeper Kobel

Kapitän Lars Stindl ist im letzten Saison-Heimspiel in die Startelf von Borussia Mönchengladbach zurückgekehrt. Zudem änderte Marco Rose bei seinem letzten Auftritt im Borussia-Park als Gladbach-Trainer seine Formation für die Partie gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf zwei weiteren Positionen nach der 0:6-Pleite beim FC Bayern München. Christoph Kramer und Alassane Plea kamen für Denis Zakaria und Breel Embolo in die Anfangself.

Bei den Stuttgartern steht Gregor Kobel nach seinen Rückenbeschwerden wieder im Tor. Zudem rücken Erik Thommy und Atakan Karazor im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen den FC Augsburg neu in die Startelf von Trainer Pellegrino Matarazzo.

