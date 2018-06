Stilllegung eines Fessenheim-Reaktors: Umweltministerium besorgt

Das baden-württembergische Umweltministerium verfolgt die Vorgänge im Atomkraftwerk Fessenheim an der deutsch-französischen Grenze mit Sorge. Einer der Reaktoren wurde bis auf Weiteres stillgelegt, nachdem die französische Atomaufsicht ein Prüfzertifikat ausgesetzt hatte. Auf solche Prüfzertifikate müsse man sich verlassen können, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums am Mittwoch in Stuttgart.

Grund für die Aussetzung sind der französischen Atomaufsicht zufolge Unregelmäßigkeiten bei einem Dampferzeuger. Der Hersteller Areva sprach von einer Abweichung von den Herstellungsstandards. Der Reaktor steht bereits seit Mitte Juni still. Er darf erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn der Hersteller nachweist, dass der Dampferzeuger den Regeln entspricht. Die Teile sind dem Nuklear-Experten Christian Küppers vom Öko-Institut zufolge für die Sicherheit in einem Atomkraftwerk wichtig. Bei einem Rohrbruch könnten Kühlmittel verloren gehen.

