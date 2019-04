Stillgelegte Bahnbrücke im Schwarzwald einsturzgefährdet

Eine stillgelegte Eisenbahnbrücke ist in Calw im Schwarzwald vom Einsturz bedroht. Eine Bundesstraße, die unter der Brücke verläuft, wurde daher für den Verkehr und für Fußgänger gesperrt. Das marode Bauwerk soll nun mit einem Gerüst gestützt und gesichert werden. Die Montage dauere etwa drei bis vier Wochen, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, damit die Straße so bald wie möglich wieder freigegeben werden kann.

Nach Angaben der Feuerwehr sind weiträumige Umleitungen ausgeschildert. Auch gibt es einen Bus-Shuttle-Verkehr für Fußgänger. Der Bahnverkehr laufe normal weiter - auf einer parallel verlaufenden Brücke.

Die Bahn überprüft regelmäßig ihre Anlagen, betonte das Staatsunternehmen. Brücken werden demnach alle drei Jahre kontrolliert. Alle sechs Jahre finden laut Mitteilung gleichfalls Brückenprüfungen als Begutachtung statt. Unabhängig von den vorgegebenen Fristen führe die Bahn je nach Bedarf auch Sonderinspektionen durch. Dass die Calwer Brücke marode ist, fiel bei einer der Prüfungen auf.

