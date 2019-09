Stihl stellt Geschäftszahlen und eigene Akkufertigung vor

„Dieses Auto gehört nicht in die Stadt“ steht auf dem Flyer, der unter dem Heckscheibenwischer eines Geländewagens in der Sigmaringer Innenstadt klemmt. Die Botschaft ist klar: Große Geländewagen verpesten die Luft und haben in Städten nichts verloren. Aber wer verteilt die Flyer in Sigmaringen?

Das herauszufinden, ist unserer Redaktion bislang nicht gelungen – denn der oder die Flyer-Verteiler möchten sich scheinbar nicht zu erkennen geben.