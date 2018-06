Waiblingen (dpa/lsw) - Der Kettensägenbauer Stihl expandiert in Serbien und Montenegro. Mit einem Festakt in der serbischen Hauptstadt Belgrad wurde am Freitag eine neue Vertriebsgesellschaft aus der Taufe gehoben. „Ich sehe in beiden Ländern beträchtliches Potenzial aufgrund der land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen sowie des mittelfristig zu erwartenden wirtschaftlichen Aufschwungs“, sagte Vertriebsvorstand Norbert Pick. Ein genaues Umsatzpotenzial könne aber noch nicht beziffert werden, sagte ein Firmensprecher.

Stihl machte im vergangenen Jahr nur gut zehn Prozent des Jahresumsatzes von 2,78 Milliarden Euro in Deutschland. Den Rest erlösten die Waiblinger im Ausland, 36,3 Prozent in der Europäischen Union. Die neue Vertriebsgesellschaft startet mit zehn Mitarbeitern. Weltweit arbeiteten für Stihl Ende 2012 rund 12 300 Beschäftigte.

