Stiftungsrat wählt Nachfolger von ZKM-Chef Peter Weibel

Das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe bekommt einen neuen Chef: Wie das baden-württembergische Kunstministerium mitteilte, entscheidet der Stiftungsrat am kommenden Montag über die Nachfolge des langjährigen Leiters Peter Weibel (78). Der Karlsruher Oberbürgermeister und Stiftungsratsvorsitzende Frank Mentrup (SPD) wird mit Kunststaatssekretärin Petra Olschowski die Entscheidung danach bei einer Pressekonferenz bekanntgeben (13.00 Uhr).

Der Künstler und Kunsttheoretiker Weibel leitet seit 1999 das ZKM. Im März 1944 in Odessa geboren und in einem österreichischen Heim aufgewachsen, studierte er in Paris und Wien Film, Medizin und Mathematik, bevor er bei der Aktionskunst landete. So ließ er sich beispielsweise 1968 von seiner Kollegin Valie Export auf allen Vieren an der Hundeleine durch Wien führen. Später profilierte er sich als Ausstellungsmacher und Kunsttheoretiker mit dem Schwerpunkt Video und Computer.

