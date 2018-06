Stifter lassen sich nicht von niedrigen Zinsen schrecken

Niedrige Zinsen sorgen vor allem bei kleineren Stiftungen für geringere Erträge - in der Summe wird nach Schätzungen des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen aber ebenso viel gefördert wie in den Vorjahren. „Deutsche Stifter sind zäh“, betonte ihr Vorstandsvorsitzender Michael Göring am Mittwoch in Karlsruhe.

Zwar könnten einige Stiftungen ihre Arbeit nicht mehr in dem Maße fortsetzen wie in den Vorjahren. Abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen bedeute dies aber „keineswegs, dass sie in ihrer Existenz in irgendeiner Weise tatsächlich gefährdet sind“, sagte Göring anlässlich des Deutschen Stiftungs-Tages seines Verbandes.

Bis Freitag diskutieren unter dem Motto „Auf dem Weg nach Europa - Stiftungen in Deutschland“ mehr als 1600 Teilnehmer Themen wie Vermögensanlagen oder Engagements etwa in der Flüchtlingsarbeit.