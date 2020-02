Steuerzahlungen in Milliardenhöhe in Baden-Württemberg

Ertappte Steuersünder in Baden-Württemberg haben Nachzahlungen in Milliardenhöhe geleistet. Im Jahr 2018 habe es nach Untersuchungen von Steuerfahndern und Betriebsprüfern im Südwesten Nachzahlungen von rund 2,5 Milliarden Euro gegeben, teilte der Vorsitzende des Finanzausschusses im Landtag, Rainer Stickelberger (SPD), am Donnerstag in Stuttgart mit.

Im Zuge der „Panama Papers“ und der „Paradise Papers“ seien weitere Nachzahlungen von rund 1,5 Millionen Euro festgesetzt worden. Bei beiden Komplexen handelt es sich um von der „Süddeutschen Zeitung“ gemeinsam mit dem Internationalen Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ) enthüllte Unterlagen, die in weltweit Tausenden Fällen Belege dafür liefern, wie Prominente und Firmen versucht haben, Steuerzahlungen zu vermeiden oder Steuern zu hinterziehen.