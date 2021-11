Hier wurden die meisten Steuergelder verschwendet

Straßen ins Nichts, Kameras ohne Funktion, fehlgeplante Bauprojekte: Einmal im Jahr sieht der Bund der Steuerzahler bei der Verwendung von öffentlichen Geldern genau hin.

„Niemand weiß, wie viele Steuergelder in Deutschland genau verschwendet werden. Es ist auf jeden Fall sehr viel Geld“, sagte Reiner Holznagel, Chef des Steuerzahlerbunds bei der Vorstellung des neuen Schwarzbuchs in Berlin.

Die wichtigsten Fälle im Südwesten:



Greensill-Pleite

Mehrere Städte und Gemeinden sowie ein Zweckverband aus dem Südwesten haben viele Millionen Euro bei der Bremer Privatbank Greensill angelegt. Von einem Tag auf den anderen machte die staatliche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Bank dicht – wegen drohender Insolvenz.

Seither sind viele Millionen Euro an Steuer- und Gebührengeld in Gefahr, darunter auch drei Millionen Euro der Stadt Mengen im Landkreis Sigmaringen. „Wie schon bei früheren Verlustinvestments der öffentlichen Hand erinnert der BdSt an den Grundsatz: Wer das Geld der Steuerzahler treuhänderisch verwaltet, muss Sicherheit vor Rendite walten lassen“, schreibt der Bund der Steuerzahler.

Baden-württembergische Werbekampagne

400000 Euro hat das Verkehrsministerium in Stuttgart laut Steuerzahlerbund in eine breit angelegte Kampagne, um Bürgern die Elektromobilität in Form von kostenlosen Probefahrten näherzubringen, investiert. „Die Lust aufs Probefahren hält sich allerdings in Grenzen“, schreibt der Steuerzahlerbund.

Bei dem auf drei Jahre angelegten Projekt solle es rund 26 000 Testfahrten geben – im ersten halben Jahr seien es aber gerade einmal 2650 gewesen. „Gerade in Coronazeiten inklusive knapp gefüllter Kassen kann es den Steuerzahlern nicht zugemutet werden, dass mit einer 400 000 Euro teuren, aus öffentlichem Geld finanzierten Werbekampagne die Lust auf elektrisches Fahren geweckt werden soll. Das ist vielmehr Sache der Wirtschaft und der Automobilindustrie“, schreibt der Bund der Steuerzahler. Für dasselbe Geld hätten demnach 80 öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge errichtet werden können.

Kameras in Freiburgs Innenstadt

16 Videokameras für rund 500000 Euro hat die Stadt Freiburg angeschafft, um Straftaten in einem Ausgehviertel einzudämmen. Doch laut Polizei war die Kriminalitätsbelastung in der Gegend nicht zuletzt coronabedingt noch nicht so hoch, „dass eine Videoüberwachung gerechtfertigt gewesen wäre“, heißt es im „Schwarzbuch“.

Eine tödliche Messerattacke im Oktober 2020 fand zudem unter der Woche statt – die geplanten Überwachungszeiten seien aber an Wochenenden und an Feiertagen.

Tunnelbau in Schwäbisch Hall

Vor 40 Jahren begannen die Planungen für den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 19 in Schwäbisch Hall. Teil des Projekts ist der 400 Meter lange Weilertunnel, dessen Gesamtkosten sich laut Steuerzahlerbund auf inzwischen rund 100 Millionen Euro verdoppelt hätten.

Neben allgemeinen Preissteigerungen im Bau werden als Gründe auch geologische und hydrologische Schwierigkeiten, Auflagen für den Artenschutz von Fledermäusen sowie zusätzliche technische Anforderungen genannt. Der Tunnel selbst ist noch gar nicht im Bau – erst im kommenden Jahr soll damit gestartet werden. „Es ist ärgerlich, dass bei Großprojekten in Baden-Württemberg die Kosten häufig dramatisch aus dem Ruder laufen“, schreibt der Steuerzahlerbund.

Skisprungschanze in Hinterzarten

Nach diversen Mess- und Baufehlern an der für 3,2 Mio. Euro zu sanierenden Adlerschanze in Hinterzarten (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) blieb im Oktober 2020 nur noch eins übrig: der Abbruch aller Arbeiten. „Man stellte nämlich fest, dass der Verbund aus Sprungturm, Anlaufgerüst und Schanzentisch nicht richtig zueinander passte, sondern um 80 Zentimeter versetzt aus der Spur geraten war“, heißt es im „Schwarzbuch“.

Inzwischen wird weitergebaut. Von den Mehrkosten von rund 580 000 Euro habe eine Versicherung 200 000 Euro zugesagt. Im Rathaus ist man laut BdSt zuversichtlich, den Kopf noch aus der Schlinge ziehen zu können: „Wir gehen davon aus, dass wir keinen finanziellen Beitrag zu leisten haben“, wird Bürgermeister Klaus-Michael Tatsch zitiert.

Er will weiter für seine Gemeinde gegen einen möglichen finanziellen Schaden kämpfen. Ob dies gelingen wird, scheint derzeit fraglich“, schreibt der Steuerzahlerbund. „Das dürften für den Steuerzahler teure 80 Zentimeter werden.“

Fälle aus der Hauptstadt:

Bundeskanzleramt in Berlin

Mit mehr als 25 000 Quadratmetern Nutzfläche ist das Bundeskanzleramt schon jetzt größer als das Weiße Haus in Washington. 2001 wurde der 262,5 Mio. Euro teure Bau bezogen. Weniger als 20 Jahre nach dem Erstbezug ist der Amtssitz der Bundesregierung bereits wieder zu klein. Deshalb wird ein Erweiterungsbau am gegenüberliegenden Spree-Ufer vorbereitet. Wenn das neue Gebäude wie geplant 2028 bezogen wird, würde sich damit die Nutzfläche des Regierungssitzes verdoppeln.

Für den Erweiterungsbau wurden Gesamtkosten von 485 Mio. Euro genehmigt. Doch bereits heute – vor dem ersten Spatenstich – ist abzusehen, dass das Gebäude noch teurer wird, schreibt der Steuerzahlerbund. Seinen Berechnungen zufolge könnte der Bau am Ende 639 Millionen Euro kosten.

Für so viel Geld könnten mehr als 270 Brücken an Bundesfernstraßen saniert werden, rechnet der Bund der Steuerzahler vor und bilanziert: „Angesichts hoher Schulden und voraussichtlich knapp gefüllter Kassen in den nächsten Jahrzehnten wirkt eine Verdopplung des Kanzleramts wie aus der Zeit gefallen.“

Neubau im Berliner Regierungsviertel

Der Bundestag wächst – und er braucht mehr Platz. Eine Dauerbaustelle im Ensemble rund um das Reichstagsgebäude ist der Erweiterungsneubau des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses (MELH). Seit 2010 werden dort neue Räume für den Deutschen Bundestag gebaut – Büros, Besprechungs- und Versammlungsräume und für Ausstellungen. Auch ein öffentlich zugängliches Café mit Blick auf die Spree entsteht.

Geplant war die Übergabe des Gebäudes ursprünglich für den Sommer 2014, verschob sich dann jedoch immer weiter. Erst 2022 soll das Projekt abgeschlossen sein. Auch die Kosten stiegen rapide: Ursprünglich waren rund 190 Mio. Euro veranschlagt. Mittlerweile ist ein Kostenrahmen von 332 Mio. Euro genehmigt.

„Auch dieses Beispiel zeigt leidvoll: Beim öffentlichen Bauen muss mehr Energie darauf verwendet werden, Gebäude innerhalb des Zeitplans fertigzustellen“, heißt es vom Bund der Steuerzahler. „Verzögerungen sind nicht nur ärgerlich, weil dann dringend benötigte Bauten später zur Verfügung stehen, sondern sie führen fast zwangsläufig auch zu höheren Kosten für die Steuerzahler.“