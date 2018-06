Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) - Einen Steuerhinterzieher hat die Polizei am Samstag bei seiner Einreise am Stuttgarter Flughafen festgenommen. Weil er eine Geldbuße von 10 800 Euro noch nicht beglichen hatte und sie auch nicht nach der Festnahme bei der Bundespolizei zahlen konnte, kam er ins Gefängnis. Dort muss er eine Freiheitsstrafe von knapp einem Jahr verbüßen, wie die Flughafenpolizei weiter mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hatte mit Haftbefehl nach dem 43-Jährigen aus dem Kreis Rastatt gesucht, der im Januar 2012 zu der Geldstrafe verurteilt worden war. Den Beamten ging er bei einer Kontrolle am Flughafen ins Netz, nachdem er aus der Türkei kommend in Stuttgart gelandet war.