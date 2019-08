Die Perseiden-Sternschnuppen sind in der Nacht zum Dienstag immer wieder zwischen den Wolken aufgeblitzt. „Es gibt Leute, die wirklich viele Sternschnuppen beobachtet haben“, sagte Carolin Liefke, Wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Haus der Astronomie in Heidelberg. Eine gute Zeit, um noch einen Blick auf das Himmels-Spektakel zu werfen, sei der frühe Dienstagmorgen. „Wenn der Mond untergegangen ist, lässt sich das Schauspiel am besten genießen“, empfahl Liefke. Die Perseiden sind ein wiederkehrender Meteorstrom, der jährlich Mitte August zu vielen Sternschnuppen führt. Sie bestehen aus den Auflösungsprodukten eines Kometen.

