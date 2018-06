Sternbilder und selbst gestaltete Zäune für Stammheim

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Häftlinge in Stuttgart-Stammheim sollen zwei Freigangs-Höfe in ihrem Gefängnis selbst künstlerisch gestalten. Bei einem Wettbewerb hat sich unter anderem die Künstlergruppe „Filderbahnfreunde Möhringen“ mit einem Vorhaben durchgesetzt, bei dem die Gefangenen selbst kreativ werden sollen. In den beiden anderen Innenhöfen eines Neubaus installiert die Berliner Künstlerin Monika Goetz Sternbilder aus Lichtkegeln, Verbindungslinien am Boden und Sitzgelegenheiten. Insgesamt haben 221 Künstler Vorschläge eingereicht, wie das Finanzministerium am Freitag mitteilte. Für die beiden Projekte werden 200 000 Euro ausgegeben.