Wegen der Erkrankung eines Stellwerk-Mitarbeiters halten am Darmstädter Hauptbahnhof am Samstag mehrere Stunden lang keine Fernzüge. Davon betroffen ist auch die Verbindung über den den baden-württembergischen Bahnhof Weinheim. Zwischen 14 und 20 Uhr werde der Fernverkehr umgeleitet, teilte die Deutsche Bahn mit. In Darmstadt, Bensheim (Landkreis Bergstraße) und Weinheim werde nicht gehalten. Grund sei, dass wegen einer kurzfristigen Krankmeldung das Stellwerk Darmstadt-Eberstadt ab dem frühen Nachmittag nicht besetzt werden könne.

Auch im Nahverkehr komme es zu Einschränkungen, auch aus Richtung Baden-Württemberg: Zwischen Darmstadt Hauptbahnhof und Hemsbach (Main-Neckar-Bahn), zwischen Darmstadt und Pfungstadt sowie zwischen Lorsch und Bensheim sei kein Zugverkehr möglich. Züge aus Frankfurt endeten in Darmstadt, Züge aus Heidelberg beziehungsweise Mannheim endeten in Hemsbach, Züge aus Worms endeten in Lorsch.

Es werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, erklärte die Bahn. Passagiere sollten sich aber auf längere Wartezeiten sowie eventuelle Zugausfälle einstellen. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet.

