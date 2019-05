Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den vielfach angegriffenen Parteien den Rücken gestärkt, sie aber zu Reformen aufgerufen. Er wünsche sich, „dass die Parteien ihre Türen und Fenster noch weiter öffnen, dass sie nicht jede ungewöhnliche Idee gleich als Angriff verstehen, dass sie gerade jungen Menschen neue Wege in die Politik ebnen“, sagte er zum 70. Jahrestag des Grundgesetzes in Karlsruhe. Zugleich betonte Steinmeier bei der Veranstaltung des Bundesverfassungsgerichts: „Parteien sind nicht die alleinigen Akteure in der politischen Willensbildung, aber sie sind in unserer föderalen repräsentativen Demokratie unverzichtbar.“

Der Bundespräsident appellierte umgekehrt an jene Bürger, die sich heute außerhalb der Parteien engagieren, „sich ruhig einmal hineinzuwagen in die Werkstätten der Demokratie, die Parteien immer noch sind, und wenigstens zu überprüfen, ob jedes Vorurteil berechtigt ist“.

Steinmeier nannte es ein Problem, dass viele Bürger heute weniger Vertrauen in die demokratischen Institutionen haben und nicht mehr ohne Weiteres daran glauben, dass Parteien und Parlamente die großen Herausforderungen unserer Zeit bewältigen könnten. Das sei nicht nur ein Problem für einzelne Parteien. „Sondern dann gerät mehr und mehr die politische Ordnung, wie sie unsere Verfassung selbst vorgesehen hat, insgesamt in Zweifel.“ Das Grundgesetz erwähne die politischen Parteien ausdrücklich und an einem sehr prominenten Platz.

Der Bundespräsident würdigte laut Redemanuskript die zentrale Rolle des Bundesverfassungsgerichts bei der Weiterentwicklung des vom Grundgesetz vorgegebenen rechtlichen Rahmens. „Die Entscheidungen (...) lesen sich wie eine Geschichte des liberalen Aufbruchs in der Bundesrepublik. Sie halfen mit, autoritäre Strukturen abzubauen, wie sie sich etwa im Ehe- und Familienrecht widerspiegelten. Und sie verhalfen den Grundrechten zum Durchbruch in unserer Gesellschaft.“