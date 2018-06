Steinmauern bekommt Silbermedaille bei „Unser Dorf hat Zukunft“

Berlin/Steinmauern (dpa/lsw) - Die 3000-Einwohner-Gemeinde Steinmauern im Kreis Rastatt ist mit einer Silbermedaille im Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ausgezeichnet worden. Vor allem der Umgang mit dem demografischen Wandel überzeugte die Jury, wie es in einer Mitteilung am Freitag hieß. Außerdem stehe in Steinmauern das erste klimaneutrale Rathaus in Baden-Württemberg. Im Rahmen der Grünen Woche in Berlin ehrte Bundeslandwirtschaftsminister Hans-Peter Friedrich (CSU) am Freitag alle Preisträger. Voraussetzung für die Teilnahme am Bundeswettbewerb war eine Auszeichnung im vorherigen Landesentscheid.

