Das Interesse an der Imkerei ist in den vergangenen Jahren in Baden-Württemberg wieder gestiegen. Das Ministerium für den Ländlichen Raum verwies am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur auf Zahlen der beiden Landesimkerverbände.

Demnach waren im vergangenen Jahr rund 22 800 Imker mit rund 170 600 Bienenvölkern in den Landesverbänden der Badischen und der Württembergischen Imker aktiv. Zehn Jahre zuvor waren es noch rund 16 000 Imker mit rund 148 800 Bienenvölkern. Damit liegen die Zahlen aber noch weit entfernt von den Hochzeiten der Imkerei, die bis in die 1970er Jahre hineinreichten. So gab es beispielsweise im Jahr 1955 noch rund 37 800 Imker mit insgesamt fast 370 000 Völkern.

Das grün-schwarze Kabinett wird sich an diesem Dienstag in Stuttgart mit dem Thema beschäftigen, da die Grünen-Landtagsfraktion eine Anfrage zur Bienenpopulation und zur Situation der Imker beim Ministerium für den Ländlichen Raum eingereicht hatte.