Nach einem eher kühlen Wochenende kann sich der Südwesten auf steigende Temperaturen im Laufe dieser Woche freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart berichtete, werde es in den kommenden Tagen wärmer und sonniger.

Am Montag werden in Stuttgart Temperaturen knapp über 20 Grad erwartet. Diese steigen bis Freitag auf etwa 25 Grad, in der Kurpfalz bis auf 29 Grad. Einziger Schönheitsfehler, so ein DWD-Meteorologe, sei der Donnerstag, an dem es zu mehr Wolken und leichtem Regen im Osten des Landes kommen kann. Das Wochenende wird nach DWD-Prognose freundlich, warm und sonnig.