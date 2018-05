Stegemann bei Relegations-Spiel zwischen Karlsruhe und Aue

Bundesliga-Schiedsrichter Sascha Stegemann aus Niederkassel leitet das Relegations-Hinspiel zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Erzgebirge Aue. Die Ansetzung gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. Der Tabellendritte der 3. Liga trifft am Freitag um 18.15 Uhr im Wildparkstadion auf den Drittletzten der 2. Bundesliga. Das Rückspiel findet am Dienstag in Aue statt. In beiden Spielen kommt der Videoassistent zum Einsatz. In Karlsruhe wird Frank Willenborg aus Osnabrück diese Aufgabe übernehmen.

