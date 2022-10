Staustufe Iffezheim: Motorradfahrer verunglückt tödlich

Ein Mann ist mit einem Motorrad gestürzt und gegen einen zur Dekoration aufgestellten Schiffsanker am Straßenrand geprallt, dabei wurde er tödlich verletzt. Der 40-Jährige fuhr zum Vergnügen auf dem Betriebsgelände der Staustufe Iffezheim (Landkreis Rastatt) sehr schnell auf und ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er verlor die Kontrolle über das Motorrad, stürzte und prallte gegen den Anker. Der Mann hatte am Samstagabend keinen Helm getragen und starb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern nach Angaben der Polizei an.

Mitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:221009-99-62264/2