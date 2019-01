Staus, Unfälle, Sperrungen: Neuschnee sorgt für Chaos auf Autobahnen im Süden

Starke Schneefälle lähmen den Verkehr in weiten Teilen Bayerns und Baden-Württembergs. Wegen eines querstehenden Transporters auf der Autobahn 8 brauchen Autofahrer am Mittwochmorgen im Berufsverkehr viel Geduld. Die Autobahn wurde in Richtung München bei Friedberg voll gesperrt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Transporter habe zwei Autos auf einem Anhänger geladen und stehe quer über alle Fahrspuren. Wie lange die Vollsperrung andauern würde, war zunächst unklar. Nach den Angaben des Sprechers war die Bergung wegen der vereisten Fahrbahn schwierig.

Seit heute Früh mehr als 20 Unfälle in Nordschwaben, die #A8 in Richtung München ist nach 3,5 Stunden Totalsperre soeben wieder freigegeben. Wir sind für Euch unterwegs und wünschen eine gute & sichere Fahrt. #polizei #augsburg #autobahn #schnee #autobahnpolizei pic.twitter.com/bRXXMeyLOQ— Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) 9. Januar 2019

Autofahrer auf der A9 im Norden Münchens standen am Morgen über mehr als 20 Kilometer im Stau. Nach Angaben des ADAC lag der Zeitverlust im Berufsverkehr bei fast einer Stunde. Auch auf den anderen Fernstraßen nach München bildeten sich Staus.

Hinter einem Räumfahrzeug staut sich auf der Autobahn 9 im Schneetreiben der Verkehr. (Foto: Matthias Balk / DPA)

Für viele weitere Schulen vermeldeten die Behörden am Mittwoch Unterrichtsausfälle. Im Berchtesgadener Land, im Ostallgäu, in Teilen des Landkreises Deggendorf und in weiteren Kreisen und Gemeinden sollten die Schüler zuhause bleiben. Die Schneemassen stellten die Räumdienste vor erhebliche Probleme. Im oberbayerischen Landkreis Miesbach gilt Katastrophenalarm.

Zuhause bleiben dürfen beziehungsweise sollen heute auch die Schüler in Lindau. Dort werden die Ausmaße des Winterwetters immer sichtbarer. Mehr dazu lesen Sie hier: +++ Schneemassen erdrücken eine Bootshalle im Lindauer Gewerbegebiet +++

A7 bei Aalen voll gesperrt

Auch auf der A7 herrscht durch das Winterwetter Chaos. Die Strecke zwischen Ellwangen und Aalen ist voll gesperrt. "Die Löscharbeiten dauern an, die Autobahn ist voll gesperrt", so ein Polizeisprecher. Der Lkw liegt auf Höhe Haisterhofen.

Ab dem frühen Morgen kam quasi an allen Aufstiegen zu den Hochflächen der Verkehr teils gänzlich zum Erliegen. Behinderungen gab es auf der Lauterburger Steige, der Ebnater Steige, der Himmlinger Steige, der Waldhäuser Steige sowie auf der Landesstraße zwischen Heubach und Bartholomä. Auf der Westumgehung der B29 kam der Verkehr zwischen Westhausen, Hüttlingen und Aalen wegen feststeckender Lastwagen fast gänzlich zum Erliegen und führte zu entsprechenden Auswirkungen auch auf den Nebenstrecken. Ab etwa acht Uhr entspannte sich die Situation langsam, sodass die Strecken teils wieder befahrbar waren.

Rückstaus dauern auf der B29 und auf der Verbindungsstraße zwischen Wasseralfingen und der B29 weiterhin an. Der Verkehr ist in beide Richtungen schleppend. Am Morgen waren die Auswirkungen der Unfälle bis nach Aalen spürbar.

Mehrere Unfälle auch in Oberfranken

In Oberfranken führte starker Schneefall am Mittwochmorgen zu mehreren Unfällen. In der Region Hof und im Fichtelgebirge kamen zahlreiche Autos und Lastwagen von den Straßen ab. Ein Mensch wurde verletzt.

Bei der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) fielen wegen des winterlichen Wetters auf den Strecken südlich von München einige Verbindungen aus. Auch beim Busverkehr in der Landeshauptstadt sorgte der Schnee für Beeinträchtigungen. Fahrgäste mussten mit Verspätungen und Ausfällen auf allen Linien rechnen, wie die Verkehrsgesellschaft mitteilte.

Im Landkreis Miesbach wurde Katastrophenalarm ausgelöst. (Foto: dpa)

Unabhängig vom Schneefall legten in den Morgenstunden technische Störungen für mehr als eineinhalb Stunden den Zugverkehr zum Münchner Flughafen lahm. Fahrgäste mussten teilweise auf Taxis umsteigen.

Am Dienstag waren zahlreiche Lifte und Pisten in den bayerischen Skigebieten gesperrt. Das Forstministerium warnte vor Bäumen, die unter der Last des oftmals nassen Schnees jederzeit umkippen oder abbrechen können.

Aktuelle Unwetter-Gefahren