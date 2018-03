Zu Beginn der Osterferien müssen Autofahrer im Südwesten mit Staus und Behinderungen rechnen. Am Wochenende nehme der Reiseverkehr wegen des Ferienbeginns in elf Bundesländern spürbar Fahrt auf, teilte der ADAC mit. Der Verkehrsclub ACE warnt, dass bereits ab Freitagnachmittag Staus drohen.

Betroffen sind nach Angaben der Clubs die Nord-Süd-Verbindungen A5 (Frankfurt - Karlsruhe - Basel), A7 (Würzburg - Ulm - Füssen) und A81 (Stuttgart - Singen) aber auch die West-Ost-Strecken A6 (Mannheim - Heilbronn - Nürnberg) und A8 (Karlsruhe - Stuttgart - München).

In Österreich, Italien und der Schweiz ist die Verkehrssituation laut ADAC ähnlich angespannt. Auf längere Fahrzeiten sollen sich Autofahrer etwa auf der Brennerautobahn und der Schweizer Gotthard-Route einstellen.

Wegen des Ferienbeginns starten und landen in Stuttgart auch mehr Flugzeug als üblich, etwa 300 pro Tag. Die große Reisewelle sei Ostern jedoch noch nicht, sagte eine Sprecherin des Flughafens am Freitag. Die Bundespolizei rechnet deshalb auch nicht mit längeren Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen. Die Reisenden sollten aber zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein.

