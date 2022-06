Stressfrei in den Pfingsturlaub: Stau-Aussichten fürs Reisewochenende in der Region

Das Pfingstwochenende vom 3. bis 6. Juni steht an. Damit beginnen in Bayern und Baden-Württemberg die zweiwöchigen Pfingstferien. Viele nutzen diese Zeit für einen Urlaub im Süden. Die Staugefahr nimmt erheblich zu. Hier ein Überblick.

Der ADAC rechnet mit einem hohen Verkehrsaufkommen auf den Straßen und der Rückkehr zu einem Verkehrsniveau wie in den Zeiten vor der Pandemie.

Punktuell könne es sogar mehr werden, sagt Julian Häußler vom ADAC Württemberg, weil mehr Leute mit dem Auto in den Urlaub fahren, statt wie früher oft üblich mit dem Flugzeug zu fliegen.

Die Stau-Hotspots

„Die Reiselust ist groß“, glaubt Rudolf Vogler vom ADAC Südbayern. Besonders gerne fahren die Leute in den Süden, nach Italien, Österreich und Kroatien, daher sei auf diesen Strecken mit besonders viel Verkehr zu rechnen.

Staus wird es vor allem an bekannten Hotspots geben, wie an den Autobahnen in und um München, am Autobahnkreuz Leonberg und an den Baustellen bei Pforzheim und Memmingen. Insgesamt gibt es in Deutschland aktuell fast 1000 Autobahnbaustellen – das bremst. Wenn eine Baustelle auf der eigenen Strecke liegt, sollte man unbedingt mehr Zeit einplanen.

Auch die A7 zwischen Ulm und Füssen, sowie die A8 von Ulm über München nach Salzburg werden stark betroffen sein.

Besonders gilt das für den als Albaufstieg bekannten Abschnitt der A8 zwischen Kirchheim unter Teck und Hohenstadt.

Ebenso rechnet der ADAC auf der A81 zwischen Stuttgart und Singen mit Stau.

Quelle: ADAC

Die Haupt-Stauzeiten

„Den richtigen Tag und die richtige Uhrzeit zu wählen“ - das ist der wichtigste Tipp, um Staus zu umgehen, erklärt Julian Häußler vom ADAC Württemberg.

Besonders voll werden die Straßen am Freitag vor Pfingsten, so sein Kollege Alexander Kreipl vom ADAC Südbayern. „Das ist traditionell einer der staureichsten Tage des Jahres.“ Auch am Samstag, besonders vormittags, wird es noch zu viel Verkehr kommen.

Wer flexibel ist, sollte Freitag und Samstag daher meiden.

Wenn das nicht geht, rät Kreipl möglichst früh loszufahren, oder, bei kurzen Strecken, auch erst am Nachmittag aufzubrechen.

Am Montag und Dienstag, 6. und 7. Juni, sollte auf den Straßen in Richtung Süden weniger los sein.

Dafür ist am Montag, 6. Juni, schon mit einer ersten Reiserückkehr-Welle zu rechnen, die zu Staus führen kann.

Stau- Situation in den Nachbarländern

Auch die Autobahnen im benachbarten Ausland werden von Staus betroffen sein. Zwar haben die meisten Länder ihre Einreisebeschränkungen und Bestimmungen aufgrund der Pandemie gelockert, es kann an den Grenzen aber dennoch zu Wartezeiten und Kontrollen kommen.

Der ADAC geht davon aus, dass besonders die Tauern-, Inntal-, Rheintal-, und Brennerautobahn sowie die Gotthard-Route von Staus geplagt sein werden.

In Tirol und bei Salzburg wird es zudem Abfahrtsperren geben. Das heißt, Autofahrer auf der Durchreise dürfen die Autobahn nicht verlassen. Das wird auch kontrolliert.

Beim Grenzübergang Kiefersfelden-Kufstein wird an neun Tagen während der Pfingstferien eine Blockabfertigung für Lkw eingerichtet. Das führt dazu, dass Pkw auf der Strecke nur noch eine Autobahnspur zur Verfügung haben. Reisende sollten daher unbedingt mehr Zeit einkalkulieren, so der ADAC.

Stau-Tipps vor der Reise

Der ADAC bittet darum, auch bei Staus nicht zu versuchen, die Autobahn zu verlassen. Das würde nur dazu führen, dass andere Straßen überlastet werden und es besonders bei engen Ortsdurchfahrten zu gefährlichen Situationen kommen kann.

Sowieso sei das Abfahren von der Autobahn erst bei Vollsperrung oder bei richtig langen Staus ab 15 Kilometern sinnvoll, erklärt Julian Häußler vom ADAC Württemberg. Denn auf anderen Straßen nehme man oft Umwege, langsameres Fahren und weitere Staus in Kauf.

Statt das zu riskieren, sollte man „auf die Zähne beißen und auf der Strecke bleiben“, sagt Häußler.

Um dennoch möglichst entspannt in den Urlaub und wieder zurückzukommen, rät der ADAC Folgendes:

Sich vorher mit der Strecke vertraut machen, Karten dabei haben und „sich nicht blind aufs Navi verlassen", wie Alexander Kreipl vom ADAC Südbayern sagt.

Sich bereits vor Abfahrt über mögliche Mautkosten und Vignettenpflichten informieren.

Das Auto „urlaubsfit" machen: Reifenprofil und -luftdruck kontrollieren, Ölfüllstand, Kühlflüssigkeit und Scheibenwasser überprüfen und die Frontscheibe reinigen.

: Reifenprofil und -luftdruck kontrollieren, Ölfüllstand, Kühlflüssigkeit und Scheibenwasser überprüfen und die Frontscheibe reinigen. Wer mit Kindern unterwegs ist, sollte außerdem genügend zu Essen und zu Trinken dabei haben, um sie auch bei Stau gut versorgen zu können. Spiele, um sie bei langen Wartezeiten zu beschäftigen, sind ebenso wichtig.

„Ohne Stau durchzukommen, ist fast unmöglich“, fürchtet Julian Häußler vom ADAC Württemberg. Er rät daher dazu, sich unbedingt vorher mental und zeitlich auf Verzögerungen einzustellen. Denn gestresst oder frustriert zu fahren, könne leicht zu gefährlichen Situationen führen.