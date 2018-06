Staufener Missbrauchsfall: Gericht befragt Hauptangeklagte

Die Erde bebt, Häuser stürzen ein, unzählige Verletzte müssen versorgt werden – ein Szenario, welches im Südwesten und generell in Mitteleuropa in jüngster Zeit noch nicht eingetreten ist. Deutschland zählt nicht als stark gefährdetes Erdbebengebiet, anders als andere Staaten der Welt, die in der Nähe zweier aneinandergrenzenden Erdplatten liegen.

Doch ganz ohne Sorgen sollten die Menschen in der Region nicht sein. Denn auch in Baden-Württemberg und speziell in der Region ereignen sich in unregelmäßigen, aber stetigen Abständen ...