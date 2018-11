Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 6 nahe Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ums Leben gekommen. Der 49-Jährige fuhr am Donnerstagmorgen auf einen vor ihm fahrenden Lkw auf, wie die Polizei mitteilte. Er hatte nach derzeitigen Erkenntnissen ein Stauende übersehen. In der Folge krachte er auf den Lastwagen vor ihm, der wiederum auf einen dritten Lkw geschoben wurde. Er starb noch an der Unfallstelle. Die beiden anderen 56 und 38 Jahre alten Fahrer wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 000 Euro. Die Autobahn war zwischenzeitlich voll gesperrt.

Mitteilung der Polizei