Sechs Kilometer Stau haben sich nach dem Unfall eines Lastwagens auf der A6 am Walldorfer Kreuz (Rhein-Neckar-Kreis) gebildet. Der Lastwagen prallte in der Nacht zu Dienstag in ein Baustellenfahrzeug und eine Sperrwand, wobei sich der Fahrer leicht verletzte. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Die rechte Spur war zunächst noch gesperrt.

Polizeimeldung

© dpa-infocom, dpa:220517-99-317844/2