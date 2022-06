Statistiker: Südwesten bei Wirtschaftskraft auf Platz 4

Die Wirtschaftskraft des Südwestens liegt Statistikern zufolge zwar über dem Bundesschnitt, im Ländervergleich aber nur auf Platz 4. Beim Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner kamen die Stadtstaaten Hamburg und Bremen sowie der Nachbar Bayern im vergangenen Jahr besser weg. Das berichtete das Statistische Landesamt am Dienstag.

Baden-Württemberg ist nach Angaben des Stuttgarter Wirtschaftsministeriums der größte Industriestandort in Deutschland und einer der wichtigsten in Europa. Über 1,5 Millionen Menschen arbeiten demnach in der Industrie.

Der Dienstleistungssektor hat in Berlin, Hamburg und Bremen den größten Anteil an der Wirtschaftsleistung, wie das Landesamt mitteilte. Das produzierende Gewerbe erreicht hingegen im Ländervergleich den größten Anteil in Baden-Württemberg.

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:220607-99-573367/2