Die Zahl der rechtskräftig verurteilten Menschen in Baden-Württemberg ist gesunken. In 2017 wurden demnach rund 100 700 Personen vor Gericht schuldig gesprochen, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Im Vorjahr waren es rund 102 600. Damit setzt sich ein zehnjähriger Trend fort - einzig 2016 hatte es einen leichten Anstieg gegeben. Besonders die Zahl der Jugendlichen, die eine Strafe aufgebrummt bekamen, sank. Hier verzeichneten die Statistiker in der Altersgruppe der 14 bis unter 18-Jährigen einen Rückgang von rund 7 Prozent zum Jahr davor. Jeder Vierte musste sich wegen Delikten im Straßenverkehr verantworten. An zweiter Stelle standen Fälle von Betrug und Untreue, gefolgt von Diebstählen.

Mitteilung des Statistischen Landesamts