Der Bau des Einkaufsviertels Sedelhöfe in Ulm beginnt in wenigen Tagen. Am Mittwoch wurde der städtebauliche Vertrag im Ulmer Rathaus unterzeichnet - damit ist der Weg frei für das Großprojekt. Mit der Beurkundung durch den Notar ging das Grundstück mit einer Fläche von 10 000 Quadratmetern für 27,5 Millionen Euro an den Hamburger Immobilienentwickler DC Commercial und DC Values, wie das Unternehmen mitteilte. Im August soll mit dem Aushub der Baugrube begonnen werden. Die Fertigstellung der Sedelhöfe ist für Ende 2019 geplant.

Die Sedelhöfe sollen eine Fläche von insgesamt 18 000 Quadratmetern allein für Einzelhandel bieten. Zudem sind unter anderem 112 Wohnungen, Büros und Gastronomie geplant. Die Investitionssumme beträgt rund 200 Millionen Euro.