Startelf-Einsatz von Al Ghaddioui gegen Regensburg offen

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo hat einen Startelf-Einsatz seines treffsichersten Stürmers Hamadi Al Ghaddioui im Heimspiel gegen Jahn Regensburg offen gelassen. „Es ist schon möglich, dass Hamadi spielt gegen Regensburg“, sagte der 42-Jährige einen Tag vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist, wollte der studierte Mathematiker aber nicht sagen. „Es ist zu lange her, dass ich Mathe gemacht habe, schon 20 Jahre.“ Allerdings sehe er es nicht so, dass Ex-Nationalspieler Mario Gomez „immer Stamm ist und Hamadi immer von der Bank kommen muss.“

Al Ghaddioui hatte zuletzt nach seiner Einwechslung das Siegtor für die Stuttgarter in Bochum geschossen und ist mit acht Pflichtspieltreffern bester Torschütze des Fußball-Zweitligisten. Ein anderer Offensivspieler wird den Schwaben gegen die Bayern dagegen fehlen. Tanguy Coulibaly sei wegen einer Prellung aus dem Training am Freitag ausgestiegen, außerdem sei der 19-Jährige umgeknickt, sagte Matarazzo. „Er wird morgen nicht im Kader stehen.“

Kader des VfB Stuttgart

Spielplan des VfB Stuttgart in der 2. Bundesliga

Zu- und Abgänge des VfB Stuttgart