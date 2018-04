Start für letzten Ausbau der Autobahn 8 bei Pforzheim

Von Markus Lehmann

Die Obstbäume stehen in voller Blüte. Aber Bienen, die sich darüber hermachen, sind kaum zu sehen. Vielen Aalenern fällt dieses Phänomen in diesen Tagen auf. Mit dem Bienensterben hat das in diesem Fall aber nichts zu tun. Schuld ist der unterkühlte Frühling und das warme, trockene Wetter der vergangenen drei Wochen. Die Natur „explodiert“ gerade nahezu. Da kommen die Bienen schlichtweg nicht mit – sie sind sozusagen noch im Wintermodus und haben ihre Populationen noch nicht genug aufgebaut, um die unzähligen Blüten in Garten und ...