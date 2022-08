Starkes Interesse an Werkzeugmaschinen von Hermle

Der Maschinenbauer Berthold Hermle AG hat im ersten Halbjahr von einer starken Nachfrage profitiert. Die Erlöse kletterten von Januar bis Juni um 50,9 Prozent, wie das Unternehmen in Gosheim (Kreis Tuttlingen) am Mittwoch mitteilte. Unter dem Strich verdiente der Mittelständler 20,6 Millionen Euro nach 13,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Besonders gut habe sich das Geschäft mit individuell an den Kundenbedarf angepassten Automatisierungslösungen entwickelt. Das Unternehmen beschäftigte Mitte des Jahres 1322 Menschen.

Das börsennotierte Unternehmen bekräftigte seine Umsatzprognose von einem Plus von mindestens rund zehn Prozent. Ein möglicher Engpass bei der Gasversorgung sei dabei aber nicht berücksichtigt.

© dpa-infocom, dpa:220831-99-575463/2