Auf den Autobahnen und Fernstraßen im Südwesten wird es über Ostern wieder voll. Am deutlichsten werde dies am Nachmittag des Gründonnerstags zu spüren sein, sagt der ADAC mit Blick auf die Osterferien in fast allen Bundesländern voraus. Viele Autoreisende ziehe es in die Skigebiete der Alpen - nicht wenige auch in umgekehrter Richtung an die deutschen Küsten.

In Österreich, Italien und in der Schweiz ist die Verkehrssituation laut ADAC ähnlich angespannt. Auf längere Fahrzeiten sollten sich Autofahrer etwa auf der Brennerautobahn und der Schweizer Gotthard-Route einstellen. Entspannteres Reisen dürfte nach Angaben einer Sprecherin voraussichtlich am Ostersamstag und am Ostersonntag möglich sein.

Als besonders staugefährdete Autobahnabschnitte im Südwesten nennt die Landesmeldestelle für den Verkehrswarndienst folgende Strecken:

- A5 zwischen Kreuz Heidelberg und Baden-Baden

- A6 zwischen Kreuz Walldorf und Bretzfeld

- A7 zwischen Aalen/Oberkochen und Kreuz Ulm/Elchingen

- A8 zwischen Dreieck Karlsruhe und Pforzheim-Süd sowie zwischen Aichelberg und Ulm-Ost

- A81 zwischen Mundelsheim und Dreieck Leonberg, zwischen Kreuz Stuttgart und Herrenberg sowie im Bereich Kreuz Hegau

- A31 Lindau - Friedrichshafen - Stockach

