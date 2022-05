Starke Gewitter im Südwesten ohne größere Schäden

In vielen Regionen ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag in Baden-Württemberg wieder zu starken Gewittern und stürmischen Böen gekommen. Größere Schäden blieben jedoch aus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bäume und abgerissene Äste seien auf die Straßen gefallen. Verletzt habe sich dabei aber niemand. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für die nächsten Tage wechselhaftes Wetter mit Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad. Vereinzelt kann es zu weiteren Gewittern kommen.

Deutscher Wetterdienst

© dpa-infocom, dpa:220521-99-376091/2