Stark verstümmelte Katzenkadaver in einem Feld gefunden

Drei verstümmelte Katzenkadaver sind am Donnerstag in einem Maisfeld im Heidelberger Stadtteil Kirchheim entdeckt worden. Wie die Polizei am Freitag berichtete, könne sogar das Aussehen der Tiere nicht mehr festgestellt werden, weil der Grad der Verstümmelung der Tiere so stark sei. Es werde nach Zeugen gesucht, denen verdächtige Personen oder ein Fahrzeug aufgefallen seien. Die Kadaver könnten auch im Maifeld entsorgt worden sein, hieß es.

