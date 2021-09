Staplerfahrer prallt gegen Kanister: Durch Lauge verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in einer Ravensburger Firma ist ein Staplerfahrer durch ausgetretene Lauge schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 24 Jahre alte Mann versehentlich mit dem Fahrzeug gegen einen Laugen-Kanister geprallt. Der Behälter sei daraufhin aufgeplatzt, der Mitarbeiter durch ausgetretene Lauge verletzt und in eine Klinik gebracht worden. Die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg war den Angaben zufolge mit 31 Kräften vor Ort und entsorgte die ausgetretene Lauge am Dienstag.

© dpa-infocom, dpa:210929-99-416390/2

