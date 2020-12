Stall und Halle niedergebrannt: Bis zu 400 000 Euro Schaden

Bei einem Feuer auf einem Bauernhof in Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) sind ein Stall und eine Gerätehalle bis auf die Grundmauern abgebrannt. Der Schaden werde auf etwa 300 000 bis 400 000 Euro geschätzt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Anwohner hätten den Brand bemerkt. Beim Eintreffen der Feuerwehr am frühen Montagmorgen standen die ungenutzten Gebäuden bereits komplett in Flammen. Ein Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus des landwirtschaftlichen Anwesen haben die Einsatzkräfte verhindert. Die Brandursache war zunächst unklar.

