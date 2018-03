Bei einem Feuer in einem Stall in Niedereschach (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind in der Nacht zum Freitag zwei Pferde getötet worden. Der 200 Quadratmeter große Stall und eine angrenzende Lagerhalle in einem Industriegebiet im Ortsteil Fischbach brannten bis auf die Grundmauern nieder, wie die Polizei in Tuttlingen am Morgen mitteilte. Auch ein Nachbargebäude wurde trotz eines großen Feuerwehreinsatzes beschädigt. Die Brandursache war zunächst unklar.