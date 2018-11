An einer Baustelle am Wiener Platz im Stuttgarter Stadtteil Feuerbach ist ein Stahlträger vom Haken eines Baukranes gerutscht und auf ein fahrendes Auto gestürzt. Der Stahlträger traf nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Mittwochmorgen das Auto am Heck. Die Fahrerin blieb unverletzt. Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.