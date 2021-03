Städtetag: Kitaschließung in Mannheim derzeit Ausnahme

Die Schließung aller Mannheimer Kitas ist zunächst ein Einzelfall im Südwesten. Eine Blitzumfrage des Städtetags ergab, dass keine anderen Kommunen einen solchen Schritt erwägen. „Mannheim ist eine Ausnahme“, sagte Dezernent Benjamin Lachat in Stuttgart. In der nach der Landeshauptstadt zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs können 11 300 Kinder bis Ostern nicht in die rund 200 Kitas gehen. Auch dem Gemeindetag sind nur temporäre Schließungen einzelner Gruppen oder Einrichtungen bei positiven Tests bekannt - keine Vollschließung in einer Kommune.

Der Städtetag befürwortet neben den bereits existierenden Testmöglichkeiten für das Kita-Personal auch Tests für Kinder in den Einrichtungen, wenn es spielerische Methoden ihrer Nutzung gebe.

Seit Ende der Sommerferien 2020 zählt das Landesgesundheitsamt 331 Corona-Ausbrüche in Kitas mit insgesamt 2154 Infizierten, darunter ein Todesfall unter dem Personal.

