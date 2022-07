Städtetag: Ganztagsanspruch „völlig unvorstellbar“

Der Städtetag in Baden-Württemberg hält den geplanten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen für unrealistisch. Die Kommunen hätten weder das nötige Geld noch das Personal, diesen vom Bund festgelegten, stufenweisen Rechtsanspruch ab dem Schuljahr 2026/2027 umzusetzen, sagte Verbandspräsident Peter Kurz (SPD) am Freitag bei der Hauptversammlung des Städtetags in Heidelberg. „Das ist völlig unvorstellbar.“

Bund und Land müssten deutlich mehr Mittel zur Verfügung stellen oder die Standards senken. „Die anderen politischen Ebenen bestellen und wir erklären vor Ort, warum es nicht klappt, das ist keine gute Arbeitsteilung“, sagte der Mannheimer Oberbürgermeister. Geplant ist, dass jedes Kind, das ab dem Schuljahr 2026/2027 eingeschult wird, in den ersten vier Schuljahren Anspruch auf einen Ganztagsplatz bekommt.

Kurz forderte das Land auf, angesichts der drohenden Energie- und Wirtschaftskrise und der knappen Kassen „Leistungsversprechen und Standards“ zu überprüfen. Auch beim Kita-Ausbau stießen die Kommunen an ihren Grenzen. Er verlangte von der Landesregierung, hier Öffnungen und Experimente zuzulassen. „Mit den jetzigen Standards werden wir die quantitativen Erwartungen nicht erfüllen können.“

© dpa-infocom, dpa:220722-99-117814/3