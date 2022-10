Städte müssen Umsatzsteuer erheben – Angebote könnten teurer werden

Für Bürgerinnen und Bürger könnten bestimmte Dienstleistungen teurer werden. Zum 1. Januar 2023 müssen Städte und Gemeinden Umsatzsteuer auf einige kommunale Leistungen erheben. Und zwar auf die, die sonst auch ein privates Unternehmen erbringen kann. Nun müssen Kommunen prüfen, ob das etwa für Feuerwehr, Bauhöfe, Kindergärten oder Schulen gilt.

Was besagt die neue EU-Richtlinie?

Städte und Gemeinden mussten bisher größtenteils keine Umsatzsteuer erheben, wenn sie Dienstleistungen erbringen. Die neue Richtlinie soll verhindern, dass private Unternehmen künftig im Wettbewerb benachteiligt werden. Eigentlich sollte diese Regel schon 2021 in Kraft treten, mit Beginn der Corona-Pandemie gab es jedoch einen zweijährigen Aufschub für die Kommunen. Sie hatten mehr Zeit, ihre Leistungen zu prüfen. Die Frage, die es zu beantworten gilt: Kann ein Unternehmen dasselbe Angebot machen? Kommunen haben ohnehin den Auftrag, bestimmte Leistungen für ihre Einwohner zu erbringen: Dazu zählen zum Beispiel die Abfall- und Abwasserentsorgung. Diese hoheitlichen Aufgaben bleiben auch weiterhin umsatzsteuerfrei und sind von der Reform nicht betroffen. Auf alle weiteren Leistungen könnte die Steuer womöglich anfallen.

Was bedeutet das für die Kommunen?

„Viele Lebensbereiche sind dann der Umsatzsteuerpflicht unterworfen“, sagt Susanne Nusser vom Städtetag Baden-Württemberg. Festzustellen, ob eine Kommune bei einer Leistung im Wettbewerb steht, sei im Einzelfall kompliziert. „Das hängt von der rechtlichen Ausgestaltung einer Tätigkeit ab“, sagt sie. Dass Städte und Gemeinden in vielen Fällen nun mit Betrieben gleichgesetzt werden, hält der baden-württembergische Gemeindetag für falsch. „Deutsche Kommunen sind keine Unternehmen, auch wenn sie einzelne Aufgaben erfüllen, die auch Private erbringen könnten“, heißt es schriftlich auf Anfrage. Die EU-Richtlinie stelle deshalb eine „unnötige Erschwernis“ für die öffentliche Aufgabenerfüllung dar. „Gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht.“

Welche Bereiche sind betroffen?

Zum Beispiel die Feuerwehr: Klar, die Kernaufgaben „Retten, Löschen, Bergen, Schützen“ bleiben hoheitlich. Aber wenn die Feuerwehr beispielsweise gerufen wird, um ein Wespennest auf dem Dachboden zu entfernen, sieht das anders aus. „Das ist ein klassisches Beispiel, wo der Bürger die Feuerwehr in Anspruch nimmt, aber theoretisch auch einen privaten Kammerjäger rufen kann“, erklärt Nusser. Künftig kommt die Umsatzsteuer obendrauf. Aber Achtung: Die Feuerwehr sollte für einen solchen Einsatz ohnehin nur gerufen werden, wenn von den Wespen eine akute Gefahr ausgeht, etwa in Kindergärten oder Krankenhäusern, schreibt das Feuerwehrmagazin.

Schulfeste, der Kleiderbasar im Kindergarten, der Kuchenverkauf in der Schule – alles muss auf steuerliche Relevanz geprüft werden. Es kommt hier zum Beispiel darauf an, welche Tätigkeit die Kommune erbringt, weil diese Schulträger ist und die Räumlichkeiten stellt. Die Frage nach dem Kuchenverkauf an der Schule erhitzte in diesem Jahr bereits die Gemüter. Aber es gibt Entwarnung: Dieser bleibt auch in Zukunft umsatzsteuerfrei. Die Voraussetzung ist aber, dass Eltern und Schüler den Kuchenverkauf organisieren, und nicht die Schule.

Wie aufwendig ist die Prüfung für die Kommunen?

Solche nun umsatzsteuerpflichtigen Leistungen gibt es auch dem Friedhof: Nusser nennt hier beispielsweise die Wege- und Baumpflege, die ebenso ein privates Unternehmen leisten könnte. Bei der Einräumung von Grabnutzungsrechten sei der Sachverhalt allerdings nicht so klar. Dort spielt unter anderem auch die Art der Bestattung eine Rolle, ob das Nutzungsrecht künftig steuerpflichtig sei. „Man sieht hier, wie kleinteilig die Abgrenzung im Einzelfall sein kann“, sagt sie.

„Es gibt Tausende von Lebenssachverhalten in den Kommunen, die bewertet werden müssen, so Nusser. In den Mitgliedsstädten sei dies überwiegend schon geschehen, denn es sei schon relativ lange bekannt gewesen, dass neue Richtlinie in Kraft treten werde – und einen zeitlichen Aufschub gab es auch noch.

Die Mitgliedsstädte des Städtetags sind vor allem größere Städte, betont Nusser. Deshalb hätten diese eher die Kapazitäten und Kompetenzen ihre Leistungen aufwendig zu prüfen. „Kleinere Kommunen tun sich da naturgemäß schwerer“, sagt sie. Trotz des langen Vorlaufs könne es für diese schwierig werden, bis zum Jahreswechsel alle Leistungen analysiert zu haben.

Was bedeutet das für Bürgerinnen und Bürger?

Für bestimmte Leistungen könnten diese in Zukunft tiefer in die Tasche greifen müssen. „Wenn die Kommune die Umsatzsteuer, die sie ja auch abführen muss, an den Bürger weitergibt, wird natürlich die Leistung für diesen auch teurer“, erklärt Nusser. In welchem Umfang die Steuer schlussendlich weitergegeben wird, werde man sehen. „Da sind die Kommunen selbst auch teilweise noch ein bisschen unsicher“, so Nusser.

Lohnt sich die Zusammenarbeit von Gemeinden dann noch?

Viele Kommunen arbeiten etwa beim Winterdienst zusammen oder betreiben gemeinsam ein Schwimmbad. Das ist oft kostengünstiger ist, als selbst alles allein anzubieten. Diese Zusammenarbeit wird durch die Umsatzsteuerpflicht für die Kommunen möglicherweise erheblich teurer. Es stelle sich die Frage, ob dies in Zukunft noch wirtschaftlich darstellbar sei, heißt es vom Gemeindetag. „Wenn sich das nicht lösen lässt – egal ob auf europäischer, auf nationaler oder auf Landesebene – dann drohen viele interkommunale Verbünde zu platzen“, heißt es dort. Ähnlich sieht das auch der Städtetag. „Wir haben uns jahrzehntelang um eine gute interkommunale Zusammenarbeit bemüht“, so Susanne Nusser. „Auch, um Verwaltungsstrukturen wirtschaftlicher zu machen.“

Viele Kommunen sind zudem auf Zusammenarbeit angewiesen, weil sie schlicht nicht alle Leistungen selbst erbringen könnten. Der Gemeindetag stellt die Reform auch deshalb in Frage. „Kräfte und Expertise zum Wohl der Bürger zu bündeln“, das werde häufig als erstrebenswertes Ziel angepriesen. Die neue Regelung bewirke allerdings das Gegenteil.