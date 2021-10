Stadtgeschichte Freiburgs flimmert über Münster-Fassade

Mit anderthalb Jahren Verspätung wird dieser Tage das Freiburger Münster anlässlich des 900. Stadtgeburtstags auf besondere Weise beleuchtet. „Mithilfe von 20 Großprojektoren verwandelt sich die steinerne Hülle von Freiburgs Wahrzeichen in eine riesige Leinwand, auf der die Geschichte Freiburgs und des Münsterbaus in einem 15-minütigen Film in leuchtenden Bildern erzählt wird - von der Gründung der Stadt im Jahre 1120 bis heute“, teilten die Veranstalter dazu mit. Die Aktion „Münster-Mapping“ läuft noch bis Sonntag jeweils um 20.00, 21.00 und 21.45 Uhr.

Ursprünglich war das Projekt für März 2020 geplant gewesen, wurde aber coronabedingt verschoben. Auch jetzt ist zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung eine Registrierung vorab erforderlich.

