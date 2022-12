Stadtbus fährt in Haltestelle: Drei Verletzte

Bei einem Busunfall in Friedrichshafen (Bodenseekreis) sind der Fahrer und zwei Fahrgäste leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Fahrer am Montag in einem Krankenhaus behandelt. Warum der Bus von der Fahrbahn abkam und in eine Haltestelle fuhr, war anfangs nicht bekannt. Das Bushäuschen wurde dabei so stark demoliert, dass es abgerissen werden muss. An der Haltestelle wartete zum Glück niemand, zwei der 14 Fahrgäste wurden leicht verletzt. Laut Polizei entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

