Stadt Lahr verkleidet Blitzer als Rentierschlitten

Die Stadt Lahr (Ortenaukreis) hat einem mobilen Blitzeranhänger eine kuriose Weihnachtsdekoration verpasst und angekündigt, mit diesem über die Weihnachtsfeiertage keine Fotos von Verkehrssündern zu machen. Wie aus der Facebook-Seite der Stadt hervorgeht, wurde der Blitzer in einen Rentierschlitten verwandelt und mit Tannenzweigen sowie zwei Rentieren versehen.

Als „Fahrer“ dient ein Rentier, das als Weihnachtsmann verkleidet auf dem Dach des Blitzers steht und die Zügel in den Händen hält. „Na da schau her: Sogar unser Blitzeranhänger hat sich für Weihnachten schick gemacht. Und damit nicht genug, legt er doch tatsächlich auch eine weihnachtliche Pause ein und macht vom 24. bis 26. Dezember 2021 keine Fotos. Fahrt bitte trotzdem langsam und rücksichtsvoll“, kommentierte die Stadt das in Facebook gepostete Foto.

© dpa-infocom, dpa:211223-99-493191/2