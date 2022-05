Stadt Freiburg begrüßt Karlsruher Bettensteuer-Urteil

Die Stadt Freiburg hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes begrüßt, dem zufolge die sogenannte Bettensteuer rechtmäßig ist. Die Entscheidung gebe endlich Rechtssicherheit, sagte Finanzbürgermeister Stefan Breiter am Dienstag. Die kommunale Steuer war von Freiburg im Oktober 2013 beschlossen worden und wird seit 2014 erhoben. Dagegen hatte ein Hotelbetrieb geklagt. Das oberste deutsche Gericht hatte am Vormittag in Karlsruhe mitgeteilt, dass die örtlichen Abgaben, die von Übernachtungsgästen verlangt werden, mit dem Grundgesetz vereinbar seien. Der zuständige Senat wies auch Verfassungsbeschwerden von Hoteliers aus Hamburg und Bremen zurück. (Az. 1 BvR 2868/15 u.a.)

Seit Einführung der Bettensteuer erwirtschaftete Freiburg den Angaben von Breiter zufolge rund 19 Millionen Euro. Diese Einnahmen könnten gezielt für den Tourismus verwendet werden. Grundsätzlich gilt die Übernachtungsabgabe für jeden, der etwa in einem Hotel, in Ferienwohnungen oder einer Jugendherberge übernachtet. Ausgenommen sind Reisende, die beruflich unterwegs sind.

